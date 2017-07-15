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O gecenin simge fotoğrafları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergileniyor

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde kaydedilen 65 fotoğrafın yer aldığı Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık Fotoğraf Sergisi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ziyaretçilerle buluştu.

O gecenin simge fotoğrafları 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sergileniyor

15 Temmuz 2017 15:10

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemallettin Torun ve Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz İHA tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret ederek bilgi aldı. Tarihe tanıklık eden ve darbe girişiminin simgesi olan fotoğrafları ilgiyle takip eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “15 Temmuz gecesi millet ayağa kalkarak, böyle bir hain darbe girişimi püskürttü. Bu püskürtme ile birlikte; vatandaşlarımız normal hayatlarına da devam ederek bu ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalıştılar. Biz de bayrağın göklerde kalabileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk. Yaptığımız faaliyetlerimizle 15 Temmuz’u unutturmuyoruz. İhlas Haber Ajansı da burada açmış olduğu sergiyle o sıcak anları yakalamışlar. Baktığımız zaman o günü çok daha iyi anlıyoruz. Bunun daha iyi anlaşılması için bu tür faaliyetleri sürdürmemiz gerekiyor. Bir daha bu milletin böyle bir şey ile karşılaşmaması için unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Torun ise, “Gerçekten o gece milletimiz tarihinde gösterdiği bir destanı yazdı. O gece bir işgal girişiminden Türkiye’yi kurtardı. Bu yaşananları gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bunun için bu gibi sergi ve faaliyetler sürekli yapılmalıdır. Burada en büyük görevde medyaya düşmektedir. İhlas Haber Ajansı da çok önemli bir misyon yüklenmiştir" diye konuştu. 

Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı


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