Esenler Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünün püskürtülmesinde canını ortaya koyup şehit olan kahramanların ve gazilerin ailelerini özel bir programda ağırladı. Labella Düğün Salonu’nda düzenlenen programa, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ve 15 Temmuz gecesi şehit ve gazi olan vatandaşların aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program darbe teşebbüsünü anlatan video gösterimiyle devam etti.

“DÜNYA TARİHİNDE 15 TEMMUZ GİBİ ALÇAKÇA BİR DARBE TEŞEBBÜSÜ ASLA OLMAMIŞTIR”

15 Temmuz darbe girişiminin 2 farklı açıdan önemli olduğunu vurgulayan eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “Dünya tarihinde 15 Temmuz gibi alçakça bir darbe teşebbüsü asla olmamıştır. Milletin güvenliğini sağlaması için teslim ettiği bütün araç gereçleri alçakça millete tutmuşlardır. Bu yünüyle bizim tarihimizde yer alacak ve bunu yeni nesiller okuyacak. Bizim milletimizin önemli vasıflarından olan esaret değil, cesaretin meydanlarda görülmesinin tarihidir aynı zamanda. Bizim milletimiz hiçbir zaman esarete boyun eğmemiştir. Çanakkale, Kurtuluş savaşı ve 15 Temmuz gecesi böyle olmuştur” dedi.

“BİR ANAHTAR TESLİMİ DARBEYDİ”

Türkiye’de bugüne kadar birçok darbe olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, “Türkiye’de 6, 6 buçuk yılda bir hareket olmuş. Bunların içerisinde hepsi darbe olarak kötüdür. Ama 15 Temmuz hepsinden daha da kötüdür. En iğrencidir ve en kanlısı olarak tarihe geçmiştir. En acımasızıdır, vatanperverlikten zerre kadar alakası olmayan bir anahtar teslimi darbeydi bu. Diğer darbeler gibi bir iki sene kalıp sonra sivil gelsin değil, bilinen ülkelere anahtar teslimi yapılmak istenen bir darbeydi” ifadelerini kullandı.

“NAMLUSUNU DÜŞMANA YÖNELTEN ASKERİMİZİ YÜREĞİMİZDEN SEVİYORUZ”

15 Temmuz gecesi vatandaşların kahramanca tankların karşısında durduğunu dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “İşgal edilmek istenen bir ülkeye karşı bedenlerini serebilmek yüreğini gösterenler cesur şehitlerimizdir. Bir taraftan 15 Temmuz gecesi asker elbisesi giymiş teröristlerin katlettikleri şehitlerimizin, bir tarafta da asker elbisesi ile şehit olanların aileleri var. Biz o asker üniforması içerisinde şehitlik arzusu ile namlusunu düşmana yönelten askerimizi yüreğimizden seviyoruz. Canımız kadar seviyoruz” ifadelerini kullandı.

“TANK GEÇTİ ÜSTÜMÜZDEN”

15 Temmuz şehitti Mehmet Şefik Şefkatlioğlu’nun eşi 15 Temmuz gazisi Vahide Şevkatlioğlu tedavi gördüğü hastaneden tekerlekli sandalye ile programa katıldı. Şevkatlioğlu eşinin şehit olmasını ve üzerinden tankın geçmesini anlatırken salondaki vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Darbe girişimini öğrendiği vatanı korumak için sokağa çıkmak istediğini ifade eden Şevkatlioğlu, “Ülke elden gitti diyerek ağlıyorum. Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra dışarı fırladık. Eşimle dışarıda hava limanına doğru yürürken ateş etmeye başladılar. Eşim ‘üstten atlayalım’ dedi. Bende kilolu olduğum için atlayamayacağını belirttim. Eşime tam ben alttan geçeceğim dedim ve tank geçti üstümüzden. O anda acı falan da hissetmedim, sadece gözlerimi kapatarak ‘Allah’ diye bağırdım” dedi.