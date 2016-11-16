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O Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin Arife Anası

Gümüşhane’de yaşayan 65 yaşındaki Arife Dalma, Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve refakatçilere 35 yıldır, zemzem suyu, hurma ve o gün evinde ne varsa götürüm ikram ediyor.

O Gümüşhane Devlet Hastanesinin Arife Anası

16 Kasım 2016 15:20
O Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin Arife Anası - Tıkla İzle

Oğluyla birlikte 35 yıl önce hastanede kaldıktan sonra bu işi yapmaya karar veren ve o günden beri hiç aksatmadan geleneğini sürdüren ve hastanede 'Arife Ana' olarak tanınan Arife Dalma, kendisine para teklif eden hasta yakınlarına da “Ben bunu hayır için yapıyorum” cevabını veriyor. Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yukarı Alıçlı köyünden olan Dalma, her hafta Cuma günleri kent merkezindeki evinden 3 kilometre mesafede bulunan Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne giderek yatan hasta ve refakatçilerine zemzem, hurma ve kendi elleriyle hazırladığı çeşitli gıda ürünleri ile sebze ve meyve ikram ediyor.

Dördü kız 8 çocuk annesi ve 18 torun sahibi 65 yaşındaki Dalma, bu işe nasıl başladığını şöyle anlatıyor:
“35 yıl önce rahatsızlanan biri kız diğeri erkek çocuğumu Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi ettirmek amacıyla yatırmıştım. O günün şartlarında hastanenin yemeklerini yeterli bulmayınca, doktorların izin verdiği yemekleri evimde hazırlayarak çocuklarıma getirmiştim. Getirdiğim yemekleri aynı koğuşta ve yan koğuşlarda yatan hasta ile refakatçilere de ikram etmiştim. Bu sefer daha fazla yemek pişirerek getirmeye başlamıştım. Doktorun izin verdiği hastalara ya da refakatçilere ikram eder, onların duasını alırdım. Bu böylece daha sonra devam etti.”

Doktorların yemek konusuna karşı çıkması nedeniyle bunları refakatçilere verdiğini, zemzem ve hurmayı da durumu uygun olan hastaların aldığını ifade eden Dalma, “Hacdan dönerken yanımda çok sayıda bidonla Zemzem Suyu getirdim. Bu kez hastalara her Cuma günleri Zemzem Suyu vermeye başladım. Kısa bir zaman içerisinde getirdiğim Zemzem Suyu bitince tıpkı önceleri yaptığım gibi yine yemek ve çeşitli yiyecekler getirmeyi sürdürdüm. Hac’a gidenlere bidonlar vererek bana Zemzem Suyu getirmelerini her yıl istedim. Getirdiler. Hatta Hac’dan dönenlerin kendileri için getirdikleri Zemzem Suyu'nu da alarak hastalara Cuma günleri vermeyi sürdürdüm. Zemzem ve hurmaları şifa olsun diye hastanedeki hastalara dağıtıyorum. Dua ediyorlar. Çantayı elimde gören bana ‘Allah senden razı olsun’ diyor. Ben bu işi Allah rızası için yapıyorum” dedi.

Gümüşhane Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Özgür Çelebi ise hastanede yatan hastalara ne gibi yemeklerin verilmesine o hastayı muayene eden doktorun ve hastane diyetisyenin karar verdiğini belirterek, Türk insanının ne kadar yardımsever olduğunun en güzel örneklerinden birisinin Arife Dalma olduğunu söyledi. Hastanede yatan hastaların yemek ve yiyeceklerinin verilmesi konusunda doktorların hassas olduğuna dikkat çeken Çelebi, Arife Dalma’nın getirdiklerinin kontrollü olarak hastalara verildiğini belirterek, “Arife Ananın hasta refakatçilerine yemek ve diğer yiyeceklerden vermesine doktorlarımız ve hastane diyetisyenimiz müdahale etmiyor. Ancak, yatan hastalarımıza ne gibi yemek ve yiyeceklerin verilmesi konusunda doktorlarımız ve diyetisyenlerimiz hassastır. Bu nedenle hastalara yemek ve diğer yiyeceklerin verilmesine izin verilmiyor. Yoksa bu iyilik meleği anamızın yaptığı güzel davranışı engelleme diye bir şey söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

RECEP ERGİN 

Etiketler: Arife Dalma, Gümüşhane Devlet Hastanesi


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