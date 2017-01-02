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O hakem disiplin kuruluna sevk edildi

Ortaköy'de gerçekleştirilen hain saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kütahya İl Hakem'i Süleyman Belli disiplin kuruluna sevk edildi.

O hakem disiplin kuruluna sevk edildi

02 Ocak 2017 18:02

İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübünde yaşanan silahlı saldırı sonrası Kütahya İl Hakemi Süleyman Belli’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar gündemde geniş yankı uyandırmıştı. Bu açıklamalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Kütahya İl Hakemi Süleyman Belli’yi Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 02.01.2017 tarihinde Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. İl Hakemi Süleyman Belli'nin 'sosyal paylaşım sitesinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması' nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a. maddesi uyarınca 02.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak AFDK'ya sevkine karar verilmiştir." 


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