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'O Hayat Benim' dizisi ekranlara veda ediyor

'O Hayat Benim' bu akşam yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda ediyor.

O Hayat Benim dizisi ekranlara veda ediyor

02 Mayıs 2017 15:26

Başrollerinde Keremcem, Ezgi Asaroğlu gibi isimlerin olduğu 'O Hayat Benim' dizisi bu akşamki bölümün ardından final yapacak. 16 Şubat 2014'te yayın hayatına başlayan 'O Hayat Benim' dizisi 4 sezon boyunca Fox ekranlarında yayınlandı. Dizi bu akşam yayınlanacak olan 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

O HAYAT BENİM FİNALİNDE NELER OLACAK?

İlişkilerindeki tüm iniş çıkışlardan sonra Efsun ve Arda, Zeynep'in kumpasından kurtulup yeniden evlenmek için hazırlıklar içinde. Ateş ve Bahar da, Bahar'ın iyiden iyiye iyileşmesi ve yeni doğacak bebeklerinin heyecanını yaşamaktadır. İki çift bu nedenle güzel bir gün geçirmek için bir sayfiye mekanına gider, burada eğlenceli anlar yaşarlar. Tüm bunlar olurken, Asım'ı ve Figen'i türlü tehditler sonucu kendi safına çeken Kenan, Asım'dan öyle bir şey ister ki, bu mutlu tablo bir anda kabusa dönüşür. Asım'la, oğlu Arda'yı sonsuza kadar düşman etmeyi aklına koyan Kenan, Asım'dan bir cinayet işlemesini ister. Asım, kızının canıyla, bir cinayet işleyip Arda'nın düşmanı olmak arasında kalacaktır. Öte yanda Zeynep, hem yaralı hem de hayal kırıklığı içinde yapacağı yeni hamleyi düşünürken, Efsun Sultan'a beklenmedik bir haber verir! Sultan'la arasındaki buzları eritmeyi amaçlayan Efsun bunda başarılı olabilecek midir? Zeynep, Arda ve Efsun'un düğününe engel olmak için bu kez hastalıklı bir plan yapar, bu da büyük acılara sebep olacaktır!

Etiketler: Ezgi Asaroğlu, fox, keremcem, o hayat benim


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