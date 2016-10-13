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O hemşireye 10 yıl hapis istemi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yaralı askerlerin tedavi edildiği odaya girip çıkarken şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan hemşire N.K. hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

O hemşireye 10 yıl hapis istemi

13 Ekim 2016 12:49

Van- Özalp karayolu Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde 19 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlatılmasıyla yoldan geçen bir araçtaki Antika Çakıçı adlı kadın hayatını kaybederken, 1 çocuk ile 4 asker de yaralanmıştı. Yaralı askerlerin kaldırıldığı Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde tedavileri sürdüğü sırada hemşire N.K. askerlerin bulunduğu odaya sürekli girip çıkması nedeniyle şüphe üzerine gözaltına alınmıştı. Yapılan araştırmada sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen N.K., 22 Ağustos 2016'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı da olay sonrası başlattığı soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdi.

Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede hemşire N.K. hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ayrıca hemşire N.K.'nın sosyal medyadaki “Roboski'de, Gezi'de, Suruç'ta katledilen gençlerimizin intikamını almak için geri dönüyoruz. Yaşadığımız topraklarda bize ölümü ve köleliği dayatanlara hesap sormaya geri dönüyoruz. Halkımızı katledenler hesap verecek” gibi paylaşımlarına da yer verildi.

Etiketler: hapis


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