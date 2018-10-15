İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

O iğrenç videoya tutuklama!

O iğrenç videoya tutuklama!
O iğrenç videoya tutuklama!

İzmir'de para karşılığı iki çocuğu cinsel istimara zorlayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yayınladığı videoda kağıt parçalarına “görevler” yazdıktan sonra bu kağıtları insanlara çektiren Bulut A. isimli şahıs, aynı şeyi iki erkek çocuğuna da uygulatmış, sosyal medyada bu görüntüleri yaklaşık 180 bin kişi paylaşınca adeta yer yerinden oynamıştı.

İğrenç görüntülere tam anlamıyla öfke yağarken, kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Bulut A. “genel ahlaka karşı suçlar” ile “çocuğun cinsel istismarı suçları” kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cezaevine gönderilen Bulut A.'nın paylaştığı videolara da mahkemece erişim yasağı konuldu.  

Ali Gözeten
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.