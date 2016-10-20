Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yaşayan Rus Yana Krall, yavru kediyi geçtiğimiz hafta tecavüze uğramış olarak bulunmuştu. Tedavi ettirilip sahiplendirilen kedi bu defa hem tecavüze uğramış hem de cam benzeri bir cisimle kesilmiş olarak bulunmuştu.

Ölmek üzere olan kediyi hayata döndürmek için çaba harcayan Krall, durumu hayvan dostları ile paylaşıp topladığı 700 TL tutarındaki yardım parasıyla bir veteriner kliniğine götürdü. Yavru kedi, 10 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.