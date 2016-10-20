Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » O iğrençliklere maruz kalan yavru kedi öldü

O iğrençliklere maruz kalan yavru kedi öldü

Antalya’da tecavüze uğradıktan üç gün sonra çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve işkence gören yavru kedi öldü.

O iğrençliklere maruz kalan yavru kedi öldü

20 Ekim 2016 14:28

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yaşayan Rus Yana Krall, yavru kediyi geçtiğimiz hafta tecavüze uğramış olarak bulunmuştu. Tedavi ettirilip sahiplendirilen kedi bu defa hem tecavüze uğramış hem de cam benzeri bir cisimle kesilmiş olarak bulunmuştu.

Ölmek üzere olan kediyi hayata döndürmek için çaba harcayan Krall, durumu hayvan dostları ile paylaşıp topladığı 700 TL tutarındaki yardım parasıyla bir veteriner kliniğine götürdü. Yavru kedi, 10 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

Etiketler: antalya, Kediye tecavüz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!