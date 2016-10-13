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O ilçede AIDS alarmı: 200’e yakın erkek tehlikede

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda yakalanan ve 3 ayda 200’e yakın erkekle birlikte olduğu ortaya çıkan yabancı uyruklu 2 hayat kadının AIDS olduğu tespit edildi.

O ilçede AIDS alarmı: 200e yakın erkek tehlikede

13 Ekim 2016 08:27

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuşadası genelinde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlığı operasyonlarda M.A. (54), A.A. (37), A.A. (49), İ.A. (51), A.B. (50), A.M. (44), M.D. (47), K.D. (47), S.M. (55), A.Z. (54), E.R.G. (52), H.Ö. (51), M.Y. (42), S.Ü. (38), E.Y. (39) ve E.V.Y. (26) gözaltına alındı. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarından hakim karşısına çıkan 16 zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonlar sırasında ayrıca 6’sı Türk, 34’ü yabancı uyruklu toplam 40 hayat kadını da yakalandı.

2 kadında AIDS, 3 kadında sarılık, 4 kadında frengi çıktı

Suçüstü yakalanan hayat kadınlarının yapılan sağlık kontrollerinde iki yabancı uyruklu kadında Hepatit B, bir yabancı uyruklu kadında Hepatit C, 4 yabancı uyruklu kadında frengi ve 2 yabancı uyruklu hayat kadınında ise HIV virüsü (AIDS) olduğu tespit edildi. Hastalık taşıyan yabancı uyruklu kadınlar Kuşadası Sağlık Grup Başkanlığı tarafından kontrol altına alınırken, diğer yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere Aydın Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bu arada, AIDS olduğu tespit edilen 2 hayat kadınının 3 ayda 200’e yakın erkekle birlikte olduğu ortaya çıktı.


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