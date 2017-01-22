Adana’da elektrik kesintisi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak Salı günü, Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi Tavuk Çiftlikleri ile Nato Dolum tesislerine 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Hatay’da elektrik kesintisi

Hatay’ın Kırıkhan, Arsuz, Defne, Yayladağı ve Antakya ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak Salı günü, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Gülcihan Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında, Nardüzü Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Karacurun Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerinde 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Osmaniye’de elektrik

kesintisi Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak Salı günü, Sumbas ilçesi Çiçeklidere Köyü Yirce Yaylası, Tahtalı Yaylası, Çıkık Alan, Sürtme Yaylası, Alasırt, Kalkan, Zincarcık, Kokçınar, Merkezsazak, Cafarlı Deresi ve Kırık Köprü mahalleleri, Esenli Köyü Bağdaş Yaylası, Yenicenettir Yaylası, Gazeller ve Avşarlar mahalleleri, Gafarlı Köyü Terelik, Merkez, Yarımsakal, Çem, Taşocağı, Turunçlu, Cemiller, Güveluşağı-Ortaoba, Harmancık, Dinikar, Kesmesur, Gökgedik, İlyaslı, Gebeli ve Taşköprü mahalleleri ile Hüyük Köyü ve Mehmetli Köyü Armağanlı Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.