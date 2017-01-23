Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Gazipaşa, Kemer, Kaş ve Korkuteli ilçelerinde 25 Ocak Çarşamba günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi İçerisi

Kepez: 09.00 - 18.00 Yeni mahallesi yeni emek mahallesi (bir kısmı), A. Ova Sinan, Orta, Düden ve Menderes Mahalleleri

Döşemealtı: 09.00 - 17.00 Nebiler ve Yalınlı mahalleleri (bir kısmı)

Gazipaşa: 09.00 - 16.00 Ilıca Merkez Mahallesi

Kemer: 09.00 - 18.00 Merkez Mahalle, Atatürk Bulvarı Üzeri, Dörtyol Bulvarı Üzeri, Hacı Hafize Saygan Caddesi Üzeri, 401 Sokak, 402 Sokak,407 Sokak, 409 Sokak

Kaş: 09.00 - 17.00 Belenli Mahallesi Sısla mevkii, çukurbağ yarımadası (bir kısmı)

Korkuteli: 08.00 - 18.00 Yeşilyayla Mahallesi

Burdur ve Isparta'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Isparta ve Burdur’un merkez mahallelerinde 25 Ocak Çarşamba günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Burdur Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi’nin Yahya Kemal Caddesi, 22051, 22032, 22034, 22049, 22047, 22053, 22043, 22032, 22030 ve 22045. sokakları

Isparta Merkez: 09.00 - 16.00 Sav Kasabası Çayboyu Mevki ile Yukarı Mahallesinde

09.00 - 17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi