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O mağazadan ’yarasa saldırısı’ açıklaması

Levent’te bir AVM’de bir kadının yarasa saldırısına uğradığını iddia etmesi üzerine, olayın gerçekleştiği mağazadan açıklama yapıldı.

O mağazadan yarasa saldırısı açıklaması

20 Ekim 2016 16:54

Açıklamada, "21 yıldır, Türkiye’de 44 lokasyonda hizmet vermektedir. Tüm ürünlerimiz ve mağazalarımız global marka standartlarındadır. Olayın yaşandığı söylenen mağazamızın, içinde bulunduğu alışveriş merkezi, açık hava bir alışveriş merkezidir. Müşterimizin mağazamızda yaşadığını belirttiği bu olay, bizim için de alışılmadık ve sıra dışı bir olaydır. Kiracısı olduğumuz alışveriş merkezinin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamayı destekliyor ve varsa alınacak önlemleri takip ediyoruz. Kamuoyunun bilgilerine sunar, müşterimizin yaşadığı olaydan dolayı üzüntülerimizi bildiririz" denildi.


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