Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışırken hastane polisi olarak görev yapan Servet T. hakkında idari soruşturmanın ardından adli soruşturma da başlatıldı. İngiltere’de yaşayan Abby B., kişisel sosyal medya hesabından Servet T.’nin fotoğraflarını ve kendisine yazdıklarını paylaştı. Abby, başka genç kızların da bu sapıklığa maruz kalmaması için sosyal medya kullanıcılarından Servet T.’yi şikayet etmelerini isteyerek. "Başka sapıklar da bana yazmayı denemekte kendilerini özgür hissedebilirler, onları da ifşa edip teker teker rapor edeceğim" dedi.

Haberin paylaşılmasının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Devlet Hastanesinde 5 yıldır çalışan polis memurunu açığa aldı.

Bekar olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Servet T. Çocuk Şubesi’ne verdiği ifadesinde, ilk arkadaşlık teklifinin İngiliz genç kızdan geldiğini öne sürerek, "Yazışmalar doğru. Ben hiç evlenmedim. Yazıştığım kızın yaşının 20 olduğunu biliyordum. İngilizce yazdıklarını bilgisayardan çeviri programı ile cevap verdim" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de soruşturmanın sürdüğünü, Servet T.’nin başka bir şehre tayinin çıkabileceğini kaydetti.