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O polis konuştu: Teklif İngiliz kızdan geldi

İngiltere’de yaşayan 19 yaşındaki bir kızı sosyal medyadan taciz ettiği ve kendisine çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen polis memuru hakkında savcılık da adli soruşturma başlattı. Zanlı, "İlk arkadaşlık teklifi İngiliz kızdan geldi. Yaşının 20 olduğunu biliyordum" dedi.

O polis konuştu: Teklif İngiliz kızdan geldi

05 Ekim 2016 14:10

Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışırken hastane polisi olarak görev yapan Servet T. hakkında idari soruşturmanın ardından adli soruşturma da başlatıldı. İngiltere’de yaşayan Abby B., kişisel sosyal medya hesabından Servet T.’nin fotoğraflarını ve kendisine yazdıklarını paylaştı. Abby, başka genç kızların da bu sapıklığa maruz kalmaması için sosyal medya kullanıcılarından Servet T.’yi şikayet etmelerini isteyerek. "Başka sapıklar da bana yazmayı denemekte kendilerini özgür hissedebilirler, onları da ifşa edip teker teker rapor edeceğim" dedi.

Haberin paylaşılmasının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Devlet Hastanesinde 5 yıldır çalışan polis memurunu açığa aldı.

Bekar olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Servet T. Çocuk Şubesi’ne verdiği ifadesinde, ilk arkadaşlık teklifinin İngiliz genç kızdan geldiğini öne sürerek, "Yazışmalar doğru. Ben hiç evlenmedim. Yazıştığım kızın yaşının 20 olduğunu biliyordum. İngilizce yazdıklarını bilgisayardan çeviri programı ile cevap verdim" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de soruşturmanın sürdüğünü, Servet T.’nin başka bir şehre tayinin çıkabileceğini kaydetti.


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