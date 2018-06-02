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O restoran 2 kez mühürlenmiş

İstanbul Avcılar’da iftar saati zemini çöken restoranın daha önce belediye ekipleri tarafından 2 kez mühürlendiği ortaya çıktı.

O restoran 2 kez mühürlenmiş

02 Haziran 2018 14:29

Avcılar Cihangir Mahallesi’nde bulunan bir restoranın dün iftar saatinde zemini çöktü. Olayda bir 1 kişi yaralanırken, büyük panik yaşandı. 

Avcılar Belediyesi ekiplerinin geçtiğimiz Ocak ayında ruhsatsız olduğunu belirlediği restoranı mühürlediği ortaya çıktı. Ancak iş yeri sahiplerinin bir süre kapalı kalan restorandaki mührü yasaya aykırı olarak söktüğü tespit edildi. Ekiplerin ikinci kez mühürlediği restoranın tekrar kapatıldığı, geçtiğimiz hafta tekrar ‘fekki mühür’ yapılarak açıldığı tespit edildi. Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerinin mühür fekki üzerine Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.  

 

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