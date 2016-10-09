Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Denizli Mahallesi’nde tek başına yaşayan S.B.’nin (56) evine erkek çocuklar getirdiği ve tecavüz ettiği, V.Ö. (37) ile karısı G.Ö.’nün de (35) bu kişiye yardım ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Tespitler üzerine evde erkek çocuklar olduğu sırada baskın yapıldı. Zanlı yakalanarak emniyete, çocuklar ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çocukların aileleri de S.B.’den şikayetçi oldu. Bu arada, S.B.’ye yardım ettiği ileri sürülen karı koca da gözaltına alındı. Polis, S.B.’nin evindeki bilgisayara da el koydu.

Polis bu tespitleri yaptıktan sonra S.B.’nin ifadesini aldı. Gözaltına alınan karı koca ise S.B.’ye yardım ettikleri iddiasını kabul etmedi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.B. tutuklanırken, karı koca serbest bırakıldı.