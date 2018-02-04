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O Ses Türkiye 2018 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye'yi kim kazandı?

O Ses Türkiye 2018 şampiyonu 4 Şubat Pazar gecesi oldukça heyecanlı geçen mücadeleler sonucunda belli oldu. Toplamda 6 yarışmacının finalist olduğu O Ses Türkiye finalinde Gökhan'ın takımdan Lütfiye Özipek ve Yener-Ümit, Murat Boz'un takımından Aydan Kahraman,Nihat Mugil,Hadise'nin takımından Oğulcan,Yıldız Tilbe'nin takımından ise Ceren finalde yarıştı. Peki, O Ses Türkiye 2018 şampiyonu kim oldu? İşte ayrıntılar...

O Ses Türkiye 2018 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiyeyi kim kazandı?

04 Şubat 2018 23:05

O Ses Türkiye'de 2018 şampiyonu bu akşam yapılan final karşılaşmalarının ardından belli olacak. 6 finalistin yarıştığı akşamda oldukça zorlu ve heyecanlı geçen mücadeleler sonucunda yapılan halk oylaması sonucu kazanan isim belirlenecek. Peki, 2018 O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? Sonuçlar ise açıklanır açıklanmaz bu haberimizde yer alacak. İşte, O Ses Türkiye 2018 finali ile ilgili detaylı bilgiler...

O Ses Türkiye 2018 yarışması bu akşam gerçekleştirilen final gecesi ile son buluyor. 6 kişinin yarışıtığı finalde, Gökhan'ın takımdan Lütfiye Özipek ve Yener-Ümit, Murat Boz'un takımından Aydan Kahraman,Nihat Mugil,Hadise'nin takımından Oğulcan,Yıldız Tilbe'nin takımından ise Ceren finalde yarışıyor. Final akşamının sonunda rakiblerinden daha çok oy alan yarışmacı birinci olacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz bu haberimizde yer alacak. 

İşte O Ses Türkiye’nin 2018 finalistleri:

1- Lütfiye Özipek

2-Yener Bulut-Ömer Durak

3-Aydan Kahraman

4-Nihat Mugil

5-Ceren Düzova

6-Oğulcan Bolcan

Cem Radış/İHA
 

 

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