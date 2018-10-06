O Ses Türkiye 6 Ekim CANLI İZLE: O Ses Türkiye yeni Bölüm Full İZLE |TV8 canlı yayın akışı!

O Ses Türkiye için nefesler tutuldu. Büyük gün geldi çattı. 2018 - 2019 O Ses Türkiye'de bomba değişiklikler yaşandı. O Ses Türkiye'nin bu yılki jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye yeni sezonunda Gökhan ve Yıldız Tilbe'nin yerine Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ı getirdi. Eğlenceli dakikalar izleyenleri bekliyor. Yeni jüri üyeleriyle birlikte farklı bir heyecan kazanacak olan O Ses Türkiye'de heyecan dorukta. Birbirinden güzel sesler için yarışacak olan jüri üyelerini ne gibi sürprizler bekliyor. En iyi yarışmacıları hangi jüri üyesi takımına katacak. Rekabet dolu O Ses Türkiye'de heyecan üst seviyede... Yarışmacıların heyecanı üst seviyede birbirinden başarılı 4 jüri üyesinin karşısında yarışmacılar hünerlerini sergileyecek... O Ses Türkiye'nin sunuculuğunu Acun Ilıcalı devam ettirecek. Peki, O Ses Türkiye hangi günler yayınlanacak? O Ses Türkiye'yi nasıl canlı izleyebilirim? 6 Ekim Cumartesi O Ses Türkiye canlı izle... İşte tüm detaylar haberimizde...

2018 - 2019 O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ

O Ses Türkiye'nin 2018-2019 yeni sezonunda ekranlara gelecek bölümlerinde hangi jüri üyelerinin yer alacağı belli oldu. O Ses Türkiye 2019'un jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk yer alacak. Yıldız Tilbe ve Gökhan'ın bu sene olmayacağı yarışma nasıl ilerleyecek.... Yıldız Tilbe yerine Seda Sayan, Gökhan'ın yerine ise Beyazıt Öztürk geldi.

Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye Yarışması İçin 12 Kilo Verdiğini Açıkladı

O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk, konuk olduğu "Gel Konuşalım" adlı magazin programındaO Ses Türkiye'ye hazırlık sürecinde yaz başından beri tam 12 kilo verdiğini söyledi. Acun Ilıcalı'nında olduğu programda onun başarısınıda hayran olduğunu dile getirdi.