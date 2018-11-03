O Ses Türkiye canlı İZLE | O SES TÜRKİYE YENİ SON BÖLÜM CANLI İZLE | O Ses Türkiye izle (TV8 , Youtube izle)

O Ses Türkiye canlı İZLE | O SES TÜRKİYE YENİ SON BÖLÜM İZLE | O Ses Türkiye izle (TV8 , Youtube izle) O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Bugüne kadar Türkiye'de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan, gizli kalmış sesleri Türk halkıyla tanıştıran O Ses Türkiye bu sezon da sürprizlerle ekran yolculuğuna devam ediyor. Hafta sonları izleyenleri ekran başına kilitleyen ekranların fenomen yarışması O Ses Türkiye yeni bölümde şaşırtan performans, izleyenleri de mest edecek. O Ses Türkiye'de yeni bölümde heyecanın dozu giderek yükseliyor. 9. bölümü ile ekrana gelecek olan yarışmada hangi gelişmelerin yaşanacağı büyük merakla bekleniyor. Peki O Ses Türkiye yeni bölümde başka neler olacak? Haftalar ilerledikçe heyecanın giderek arttığı O Ses Türkiye canlı nasıl izlerim sorusunun yanıtı, O Ses Türkiye canlı yeni son bölüm canlı izleme linkleri ve ayrıntılar sizlerle...

Cumartesi ve Pazar akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen O Ses Türkiye yeni bölümünde heyecan dorukta. Jüri koltuğunda Seda Sayan, Hadise, Murat Boz ve Beyazır Öztürk'ün oturduğu O Ses Türkiye 9. yeni bölümde neler yaşanacak? Yine eğlence dolu geçecek olan O Ses Türkiye yeni bölümden, izleyenler etkileyen o performans haberimizde... Ekranların fenomen ses yarışması O Ses Türkiye, yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de.