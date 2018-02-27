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O Ses Türkiye jürisinde şok eden ayrılık! Gökhan Özoğuz O ses Türkiye'den ayrılıyor mu?

Ekranların sevilen yarışması O ses Türkiye'den şok bir ayrılık kararı geldi. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Gökhan Özoğuz O ses Türkiye'den ayrılıyor mu? İşte açıklamaları....

O Ses Türkiye jürisinde şok eden ayrılık! Gökhan Özoğuz O ses Türkiyeden ayrılıyor mu?

27 Şubat 2018 14:20

O Ses Türkiye şarkı yarışmasının jürileri arasında yer alan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Peki, Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçen gece gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sevilen şarkıcı O ses Türkiye'de artık olmayacağını açıkladı ve yeni projelerini anlattı.

 Gökhan Özoğuz "Program yeni bitti... Yarışma yüzünden müzikten biraz uzak kaldım. O yüzden yeni program yapmayacağım, müziğe ağırlık vereceğim." dedi.

O SES TÜRKİYE'DE GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN ŞAMPİYONLUKLARI

Gökhan Özoğuz, 3 yarışmacısıyla birlikte şampiyonluk kazandı

2014 yılında O Ses Türkiye jürisine dahil olan Gökhan Özoğuz, aynı yıl yarışmacısı Hasan Doğru ile birinciliği göğüsledi.

2016 yılında yine Gökhan Özoğuz'un takımında yer alan Emre Sertkaya şampiyon oldu.

Gökhan Özoğuz, son şampiyonluğunu ise bu yıl Lütfiye Özipek ile yaşadı.

Kaynak: Günaydın

 

Gökhan Özoğuz kimdir

Gökhan Özoğuz, 14 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gaziantep'lidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz vefat etti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

15 yaşında gitar çalmaya merak salan Gökhan Özoğuz, Athena müzik grubunun solistidir. Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz ikiz kardeşidir.
2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Milli Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler Gökhan Özoğuz, 28 Aralık 2012 tarihinde Melis Ülken ile evlendi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Ayşe Derya adında bir kızı oldu.

Etiketler: acun ılıcalı, gökhan özoğuz, hadise, murat boz, o ses türkiye, Yıldız Tilbe

 

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