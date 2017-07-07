Diğer
Kategoriler

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya, Bitlislileri coşturdu

O Ses Türkiye yarışmasında birinci olan Sanatçı Emre Sertkaya, Bitlis’in Tatvan ilçesinde verdiği konserle Bitlislileri coşturdu.

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya, Bitlislileri coşturdu

07 Temmuz 2017 07:48

Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 49.’su düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali’nin 6. gün konuğu ünlü Sanatçı Emre Sertkaya oldu. Fuar alanında düzenlenen konserde sahne alan Emre Sertkaya, seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkı ve türkülerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde alanı dolduran binlerce kişiyi adeta coşturan Emre Sertkaya, Tatvan’da adeta bir müzik ziyafeti sundu. Sevilen parçalarla tempoyu hiç düşürmeyen sanatçı, konserini gece geç saatlere kadar sürdürdü.

Tatvan’da gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığını ifade eden Emre Sertkaya, “Şuan ki mutluluğumu nasıl anlatacağımı bilmiyorum, siz anladınız anlatmak istediğimi. Buraya özlemin ne demek olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Sizinle burada buluştuğum için çok mutluyum. Hepiniz başımın tacısınız. Böyle etkinlik ve programların daha fazla yapılmasını rica ediyorum.” Diye konuştu.
Konser sonunda ise Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından günün anısına Emre Sertkaya’ya plaket takdimi yapıldı.
Yaşattığı unutulmaz geceden dolayı sanatçı ve ekinine teşekkürlerini ileten Başkan Aksoy, Emre Sertkaya ve ekibinin geceye renk kattığını ifade etti. 

Hakan Okay

Etiketler: Bitlis, Emre Sertkaya, konser, O Ses Türkiye şampiyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!