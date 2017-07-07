O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya, Bitlislileri coşturdu

Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 49.’su düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali’nin 6. gün konuğu ünlü Sanatçı Emre Sertkaya oldu. Fuar alanında düzenlenen konserde sahne alan Emre Sertkaya, seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkı ve türkülerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde alanı dolduran binlerce kişiyi adeta coşturan Emre Sertkaya, Tatvan’da adeta bir müzik ziyafeti sundu. Sevilen parçalarla tempoyu hiç düşürmeyen sanatçı, konserini gece geç saatlere kadar sürdürdü.

Tatvan’da gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığını ifade eden Emre Sertkaya, “Şuan ki mutluluğumu nasıl anlatacağımı bilmiyorum, siz anladınız anlatmak istediğimi. Buraya özlemin ne demek olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Sizinle burada buluştuğum için çok mutluyum. Hepiniz başımın tacısınız. Böyle etkinlik ve programların daha fazla yapılmasını rica ediyorum.” Diye konuştu.

Konser sonunda ise Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından günün anısına Emre Sertkaya’ya plaket takdimi yapıldı.

Yaşattığı unutulmaz geceden dolayı sanatçı ve ekinine teşekkürlerini ileten Başkan Aksoy, Emre Sertkaya ve ekibinin geceye renk kattığını ifade etti.

Hakan Okay