O Ses Türkiye son bölüm İZLE | O SES TÜRKİYE YENİ FRAGMAN İZLE | O Ses Türkiye son bölüm fragman (TV8 , Youtube izle)

O Ses Türkiye son bölüm İZLE | O SES TÜRKİYE YENİ FRAGMAN izle | O Ses Türkiye son bölüm fragman ( TV8 , Youtube izle) O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak.

Bugüne kadar Türkiye'de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan, gizli kalmış sesleri Türk halkıyla tanıştıran O Ses Türkiye bu sezon da sürprizlerle ekran yolculuğuna devam ediyor. Hafta sonları izleyenleri ekran başına kilitleyen ekranların fenomen yarışması O Ses Türkiye yeni bölümde şaşırtan performans, izleyenleri de mest edecek. O Ses Türkiye'de yeni bölümde heyecanın dozu giderek yükseliyor. Peki dün akşamki son bölümde neler yaşandı? Bu akşamki 10. yeni bölümü ile ekrana gelecek olan yarışmada hangi gelişmelerin yaşanacağı büyük merakla bekleniyor. Peki O Ses Türkiye yeni bölümde başka neler olacak? Haftalar ilerledikçe heyecanın giderek arttığı O Ses Türkiye canlı nasıl izlerim sorusunun yanıtı, dün akşam yaşanan ilginç dikkat çelen anların yaşandığı dakikalar, O Ses Türkiye yeni yeni fragman, son bölüm canlı izleme linkleri ve ayrıntılar sizlerle...

O SES TÜRKİYE SON BÖLÜMDEN İLGİNÇ SAHNELER

O Ses Türkiye heyecanlı olduğu kadar izleyiciyi güldüren sahnelere de neden oluyor. İşte dün akşamki yarışmadan ilginç anlar... Yarışmacı bir türlü kendini ifade edemedi, Beyaz'ı övmek isterken küstürdü! O Ses Türkiye sahnesine çıkan Menekşe & Ferhat Özdemir çifti, Murat Boz'un dönmesini beklediklerini söyleyince Beyazıt Öztürk bozuldu. Ferhat Özdemir kendini ifade etmeye çalışıp Beyazıt Öztürk'ü övmeye çalıştıkça işler daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Seda Sayan'dan yarışmacıya büyük övgü! "Şampiyon belli ikinci kim? İşte şampiyon..."O Ses Türkiye sahnesine çıkan Batu Gülhan'ı takımına katmak için diğer jüri üyeleriyle mücadele içerisine giren Seda Sayan, elinden ne gelirse yaptı. O Ses Türkiye son bölümde yaşananaları izlemek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen O Ses Türkiye yeni bölümünde heyecan dorukta. Jüri koltuğunda Seda Sayan, Hadise, Murat Boz ve Beyazır Öztürk'ün oturduğu O Ses Türkiye 9. yeni bölümde neler yaşanacak? Yine eğlence dolu geçecek olan O Ses Türkiye yeni bölümden, izleyenler etkileyen o performans haberimizde... Ekranların fenomen ses yarışması O Ses Türkiye, yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de.