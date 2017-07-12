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O Ses Türkiye yarışmacısına bıçaklı, sopalı, palalı saldırı

O Ses Türkiye yarışmasına katılan ‘Frenki’ lakaplı Murat Özel, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bıçaklı, sopalı ve palalı saldırıya uğradı.

O Ses Türkiye yarışmacısına bıçaklı, sopalı, palalı saldırı

12 Temmuz 2017 15:54

Edinilen bilgiye göre, O Ses Türkiye yarışmasına katılan ‘Frenki’ lakaplı Murat Özel, İzmir'in Torbalı ilçesindeki ikamet ettiği evinin önüne gece yarısı geldi. Özel, burada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bir anda bıçaklı, palalı ve sopalı saldırısına uğradı. Vücudunun değişik yerlerinde bıçak, sopa darbesi bulunan ve dövülen Murat Özel'i yakınları fark etti. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Özel'e kimlerin, neden saldırıldığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırıya maruz kalan Özel, tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Amede Alpagut


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