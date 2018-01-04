O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izle TV8

O Ses Türkiye’nin bu akşam özel olarak yayınlacağı yılbaşı 2018 programını bu haberimiz üzerinden program başladığı andan itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak ve birbirinden ünlü isimlerin katılacağı yarışmada muhteşem sahne performanslarına tanıklık edeceksiniz.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2018'DE HANGİ ÜNLÜLER YER ALACAK ?

Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri olarak katılacağı yılbaşı bölümünde Cenk Tosun, Yılmaz Vural,Erkan Petekkaya,Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler. Ayrıca, Sibel Can, Aleyna Tilki ve çok yakında vizyona girecek olan Arif V 216 filminin başrol oyuncuları Özkan Uğur, Zafer Algöz ve Seda Bakan seslendirecekleri şarkılar ve sürpriz düetler ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU

4 ve 6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086