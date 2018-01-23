'O Ses Türkiye'ye flaş isim!

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Aranan Heyecan O İsimde mi?" başlıklı yazısı şöyle:

"Sanırım 'O Ses Türkiye'nin (TV8) en ateşli izleyicisi Demet Akalın.

Sosyal medyasında yarışmayla eş zamanlı olarak yorumlarını izliyorum.

Elemelerde jüri üyelerinin gönderdiği gençlere çok üzülüyor. Mesela Murat Boz'un elediği Güneş isimli yarışmacıya direkt talip oldu. Sadece o yarışmacıya da değil, birkaç tanesine daha hesaplarından 'bana mutlaka ulaş' mesajı gönderdi.

Bu heyecanını ve yorumlarını görünce içimden 'gelecek yılın jüri koltuğunda böyle heyecanlı ve hırslı bir isim otursa fena mı olur?' dedim.

Vallahi bir renk katacağı kesin.

Acun Ilıcalı bu seçeneği düşünmeli!"