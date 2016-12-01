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O sürücü tutuklandı!

Sanatçı Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla “taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklanmasına karar verilen sürücü Nihat Şaki'nin babasını bir trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

O sürücü tutuklandı!

01 Aralık 2016 16:20

 Sanatçı Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla “taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklanmasına karar verilen sürücü Nihat Şaki'nin babasını bir trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Sürücü Şaki, çıkarıldığı mahkemede, “Trajik bir kaza neticesinde kendi babamı da kaybettim. Kazanın ne olduğunu iyi bilenlerdenim” dedi.

Sanatçı Erdal Tosun’un içinde bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla mahkemeye sevk edilen sürücü Nihat Şaki’nin (24) sorgusu sona erdi.

İstanbul 14’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Şaki ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Şaki'nin babasını trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Şaki, ifadesinde, “Trajik bir kaza neticesinde kendi babamı da kaybettim. Kazanın ne olduğunu iyi bilenlerdenim. Çok üzgün olduğumu ifade ediyorum. Şuurumu kaybetmiştim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim” dedi.

Şüpheli Şaki’nin avukatı Ercüment Esel de müvekkilinin serbest bırakılmasını talep ederek, “Ölen ünlü bir kişidir. Ünlü kişi olmasa müvekkilim belki de tutuklamaya sevk edilmeyecekti. Müvekkilim de kaza neticesinde elinden yaralanmıştır. Vücudunda kırık vardır. Cezaevi koşullarında sıkıntı olabilir. Sağlık problemleri yaşayabilir. Serbest bırakılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi ve kusurun bilinçli taksire dönüşme ihtimalini göz önüne alan mahkeme, Şaki’nin tutuklanmasına karar verdi. Cezaevine gönderilecek olan Şaki’nin kaburgalarında kırık olduğu, cezaevine sevkinden sonra tedavi için hastaneye gönderilmesinin beklendiği öğrenildi.


Başak Akbulut
İSTANBUL 


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