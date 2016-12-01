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O sürücüye tutuklama istemi

Sanatçı Erdal Tosun’un ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Nihat Şaki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın talebi üzerine mahkemeye götürülen Şaki’nin yürümekte zorlandığı görüldü.

O sürücüye tutuklama istemi

01 Aralık 2016 12:59

Sarıyer'de önceki sabah sanatçı Erdal Tosun'un içinde bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Nihat Şaki’nin savcılık sorgusu sona erdi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Şaki’nin sorgusu yaklaşık bir saat sürdü. Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Şaki’yi “taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
Şüpheli Şaki’nin, savcılığın bulunduğu koridordan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu bölüme götürüldüğü sırada avukatı ve kendisini getiren polisin koluna girerek yardım etmesi sayesinde yürüyebildiği görüldü.

Şüpheli Şaki’nin tutuklanıp tutuklanmayacağına, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar verilecek. 

Başak Akbulut
İSTANBUL


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