Sarıyer'de önceki sabah sanatçı Erdal Tosun'un içinde bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Nihat Şaki’nin savcılık sorgusu sona erdi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Şaki’nin sorgusu yaklaşık bir saat sürdü. Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Şaki’yi “taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Şüpheli Şaki’nin, savcılığın bulunduğu koridordan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu bölüme götürüldüğü sırada avukatı ve kendisini getiren polisin koluna girerek yardım etmesi sayesinde yürüyebildiği görüldü.

Şüpheli Şaki’nin tutuklanıp tutuklanmayacağına, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar verilecek.

Başak Akbulut

İSTANBUL