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O taksiciye meslekten men geliyor

İstanbul Nişantaşı’nda kendisini trafiğe soktuğu gerekçesiyle kadın turist yolcusunu indirerek valizini yola fırlatan taksicinin meslekten men edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

O taksiciye meslekten men geliyor

25 Haziran 2018 13:02
O taksiciye meslekten men geliyor - Tıkla İzle

Nişantaşı’nda bir taksici, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın turist yolcusunu indirerek valizini yola fırlatmıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. 34 TDF 74 plakalı ticari taksinin sürücüsünün meslekten men edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Aracın ise trafikten men edilerek İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının önüne park edildiği bilgisi edinildi. 

Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.  

 

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