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O teknenin enkazı bulundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde alabora olan ve 4 mürettebatı kayıp olan Belinay isimli balıkçı teknesi bulundu. Teknenin enkazı su altında görüntülendi.

O teknenin enkazı bulundu

28 Mayıs 2018 11:17

Alabora olarak batan merettebatından 1 kişinin kurtulduğu ve 4 balıkçının kayıp olduğu Belinay isimli Balıkçı teknesi battığı Ayvalık açıklarında Altınova Mahallesi ile İzmir’in Dikili ilçesi arasında bulundu.

Bulunan teknenin 90 derecelik bir acı ile denizin dibinde dik bir şekilde durduğu su altı çekimlerine yansıdı. Teknenin etrafında ise kayıp balıkçılara ait olduğu düşünülen eşyaların olduğu görüldü. Dalgıçlar tekne içinde de arama çalışması yaparak içeride sıkışmış bir balıkçı olup olmadığını kontrol ettiler. Derinlik deneniyle kısa süren dalışlara devam edileceği öğrenildi. 

Suat Salgın-Hüseyin Tokmak

 

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