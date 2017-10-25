İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, " Metin Topuz ne ile suçlanıyor?", "Metin Topuz kimden talimat alıyordu?", "Metip Topuz Halk Bankası'nın karşılığı mı?", "Türkiye'nin FETÖ dosyasında neler var?", "Ankara-Washington arasındaki fırtına ne zaman kadar devam edecek?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "O telefonun içinde ne var?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri ile gergin günler yaşıyoruz.. Ama emin olun bunlar eninde sonunda yaşanacaktı..

Diyebilirsiniz ki ‘niye böyle oldu?’

Keşke olmasaydı..

Tamam olmasaydı tabii..

Ama yaşananların hiçbiri Türkiye kaynaklı değil:

- PKK/PYD’ye 3 bin 500 tır silah gönderiliyor..

- Rakka’da Abdullah Öcalan posterleriyle kutlama yapılıyor..

- FETÖ pamuklara sarılmış bir sonraki operasyon için hazırda bekletiliyor..

- 84 klasörlük FETÖ dosyasının kapağı bile hâlâ açılmadı..

- FETÖ’nün ittirmesiyle Güney New York savcılığının açtığı “sözde” Halkbank davası.. (sözde diyoruz çünkü hukuki temeli olmayan uydurma delillerden oluşuyor.. FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbesini ABD’de devam ettirmeyi amaçlıyor)

- Cumhurbaşkanlığı korumalarına çıkartılan tutuklama kararı..

- Silah ambargosu..

Nasıl iyi olabilir ki ilişkiler?

Bu şartlar altında..

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Metin Topuz’u hepimiz yakından tanıyoruz..

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi..

Tam 35 yıldır orada çalışıyor..

Ama çok ilginçtir konsoloslukta resmî kaydı bile yok..

Peki ne ile suçlanıyor Metin Topuz?

1- 17-25 Aralık Yargı Darbesi’nin organize edilmesi..

- Zekeriya Öz, Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Yasin Topçu ve Mehmet Akif Üner ile yakın temas..

2- 15 Temmuz Darbe Girişimi ile irtibatı..

- “Darbeye direnen herkesi vurun” diyen eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın’la defalarca görüşmesi..

- 15 Temmuz günü personele silah dağıtan İstanbul İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya ile telefon irtibatı..

3- Gezi Olayları ile ilişkisi..

- Gezi kalkışması sırasında eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ile telefon görüşmeleri..

Yeni delillerin elde edilmesi ile soruşturma daha da genişliyor..

İşte Metin Topuz kuvvetli suç şüphesi gerekçe gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı..

ŞAŞIRTAN NOTA

Hepimiz bir anda Metin Topuz’un cep telefonu için verilen “ABD notası” ile irkildik..

Washington Ankara’ya telefonu hemen “iade edin” diyordu..

Demek telefonun da notası oluyormuş..

Bağımsız Türk mahkemeleri iddiaları soruşturmaya devam ediyor:

- Her şey didik didik ediliyor..

- İrtibatlar araştırılıyor..

- Kontaklar tespit ediliyor..

- Metin Topuz kimden talimat alıyordu?

- Aldığı talimatları kimlere iletiyordu..

- FETÖ ile kurduğu direkt irtibat..

İşte bütün bunların hepsi Metin Topuz’un cep telefonunda gizli..

Sizce stratejik ortağımız bunların ortaya çıkmasını ister mi?

O telefon şimdilerde didik didik ediliyor..

Biraz daha beklemekte fayda var..

Çok ciddi gelişmeler arifesindeyiz:

- Metin Topuz’un telefonu üzerinden yapılan konuşmalar..

- Gönderilen ve alınan mesajlar..

- Zekeriya Öz irtibatı..

Delil olarak dosyaya girecek..

METİN TOPUZ HALK BANKASI’NIN KARŞILIĞI MI?

ABD medyasında birbirinden ilginç haber ve yorumlar yayınlanıyor..

- Metin Topuz Halk Bankası’nın karşılığı mı?

- Mahkûm pazarlığı mı yapılıyor?.

Yaptığımız araştırmaların neticesini hemen aktaralım:

- Hiç alakası yok..

Metin Topuz olayı ortaya çıkan delillerle şekillenen bağımsız bir soruşturma..

Bağımsız Türk yargısı ortaya konulan delillere göre hukuki adımlarını atıyor..

New York’ta devam eden Halk Bankası soruşturmasına da bakalım:

FETÖ’nün izi o kadar belli ki..

- Delil yok..

- İfade yok.. İtiraf yok..

- FETÖ’nun uydurma kupürleri dosyaya sokulmuş.. (Aynı 17-25 Aralık'ta olduğu gibi)

Biraz ciddi olmak lazım..

Artık ‘bu kötü..’, ‘Bu iyi..’ diyerek bu işler olmuyor..

Tu kaka ile hiç olmuyor..

İTİRAFLAR DA WASHINGTON’A GÖNDERİLDİ

Türkiye’nin FETÖ dosyası o kadar sağlam ki..

- Son olarak FETÖ’cülerin itirafları..

- FETÖ-15 Temmuz ilişkisini gösteren deliller görsel ve yazılı materyaller..

- ‘Fetullah Gülen’den aldığım talimat ile’ diye başlayan ifadeler..

Hepsi FETÖ’nün iadesi için yapılan başvuru klasörüne eklendi..

Eklendi eklenmesine de henüz Washington’dan ses-seda çıkmadı..

Görünen o ki Ankara-Washington arasındaki fırtına bir süre daha devam edecek..."