"O terörist öldürülünce şehit ailelerini aradım..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen '104. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Soylu, bilgisayarlarda 'Sistem geri yükleme noktaları'nın bulunduğunu belirterek, bu komutun verilmesi durumunda bilgisayarın eski ayarlarına döndürüldüğünü söyledi.

Bugün Türkiye'nin eski ayarlarına döndürülmek istendiğini vurgulayan Soylu, "Öncelikle 'kimler' sorusunu cevaplamak gerek. Bunun cevabı basittir. Dünyanın dört bir yanında iç savaşları, darbeleri organize etmek için istihbarat elemanlarını yıllardır kim sahaya sürüyorsa, Filistin'i Kudüs'ü yıllardır bir trajediye kim dönüştürmüşse, teröre destek veriyor diye yıllarca Libya'yı şeytanlaştırıp bugün PKK'ya, YPG'ye, kimler eğitmen, silah ve para veriyorsa işte bunlar, onlardır. Ortadoğu'yu bir poligon ve silah pazarı gibi kim kullanıyorsa, dünyada 300 yıldır sömürge düzenini ayakta tutmaya kim çalışıyorsa, bunlar onlardır. Uzaklarda aramaya gerek yok. Siz bu soruyu gideceğiniz ilçelerde herhangi bir kahvede sorun, size herkes aynı cevabı tereddütsüz verecektir" diye konuştu.

Şemdinli ilçesine bağlı belde olan Derecik'in dün TBMM kararıyla ilçe olduğunu anımsatan Bakan Soylu, "Dün akşam Meclisimiz memleketimize bir ilçe daha kattı ve bir ilçemiz daha oldu. Memleketimizin en uç köşesi. Kuzey Irak'ta sınırımızda, Şemdinli'ye bağlı yaklaşık 13 bin nüfuslu büyüklüğe oluşan Derecik. Derecik'e çok gittim. Orada bir kaymakamımız, bir hükümet binamız ve inşallah açılacak daha güvenlikli sınır kapısıyla birlikte vatandaşlarımızla, milletimizle beraber olacak, gücünü, merhametini, saygısını esirgemeyen devlet yapımız orada kendisini gösterecek. Sizlerin ilçelerinizde açılışını yapacağınız her bir okul, her bir fabrika, kurduracağınız her bir kooperatif, her bir kültür merkezi, ilçenizde sporcuların, gençlerin aldığı her ödül, kazandığı her başarı, bu ülkeyi o 'sistem geri yükleme noktaları'ndan bir adım daha uzaklaştıracaktır" şeklinde konuştu.

"EĞER BİZ GÜÇLÜ OLMAZSAK DÜNYADAKİ İNSANLIĞIN DİREĞİ SIZLAR"

"Şu nesil çok çekti. Yokluk gördü, kuyruk gördü, anarşi gördü, darbe gördü" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Şu nesillerin gördüklerini biraz önce burada oturan çocuklarımız bir daha görmesin istiyoruz. İşin özeti de budur. Bizim elimizde her şey var. Güçlü bir tarihimiz, medeniyetimiz var. Bizi yanlışa saptırmayacak bir dinimiz ve bize hep doğruyu öğütleyen annelerimiz, babalarımız, atalarımız var. Bunu anca dik durabilirsek devam ettirebiliriz. Bundan 20 yıl önce 3.5 milyon Suriyeli'nin buraya sığınacağı kimsenin aklına gelmezdi. Eğer biz güçlü olmazsak dünyadaki insanlığın direği sızlar. Biz güçlü olmak zorundayız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Bugün biz insanlığa sahip çıkıyoruz. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın iradesi, milletimizin kararlılığı vardı. Bizi kurtaran esas bir irade de 3.5 milyon mazlumun duasıdır. Cumhurbaşkanımızın, herkesin bir şey söylemesine rağmen onları içeriye alıp o çocukların geleceğine, o kadınların namusuna sahip çıkmasıdır."

"RAHATSANIZ VE YORULMUYORSANIZ GÖREVİNİZİ İHMAL ETMEKTESİNİZ"

İçişleri Bakanı Soylu, "Biraz sonra bir kura çekeceksiniz. Daha önce de yine bir kura töreninde ifade etmiştim. Bu kurada rahat, yorulmadan görev yapacağı bir ilçe çekmeyi hayal edenler, boş yere hayal kurmasınlar. Yok öyle bir ilçe. Bu ülke çok güzel bir ülkedir, paha biçilemez bir ülkedir ama sorumluluğu ağır bir ülkedir. Memlekette 8 saatlik mesaiyle bir ilçeyi yönetebilmek mümkün değil. İlçenizde uyuşturucuya müptela gençler varsa ve siz buna rağmen başınızı yastığa rahat koyuyorsanız hiçbir şey öğrenmemişsiniz demektir. Eğer bir evde bir vatandaş ızdırap çekiyor ve siz de o ilçenin kaymakamı olarak arkadaşlarınızla gülüp eğleniyorsanız biliniz ki ilişkileriniz kolaylaşmaz. Bizim kodlarımız çok basit, çok net. Bu kodlar üzerinden yürürseniz her şey kolaylaşır. Eğer kaymakamlık yaparken rahatsanız ve yorulmuyorsanız, biliniz ki görevinizi ihmal etmektesiniz" dedi.

‘DEVLETİMİZE İNANCIMIZ TAMDI BU GECE RAHAT UYUYACAĞIZ'

Soylu, konuşmasında 14 Ağustos'ta Adıyaman'ın Kömür beldesinde bir taş ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos'ta yine aynı bölgede el yapımı patlayıcı ile yapılan eylemi gerçekleştiren teröristlerin öldürülmesine değindi. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman'ın Kömür beldesinde bir taş ocağı basıldı. Bizim evlatlarımız oraya nakile giderken bir el yapımı patlayıcı patladı. O an bir şey olmadı, sarsıldılar. Ama oradan dönerken, yaralıları hastaneye yetiştirmeye çalışırlarken dost ateşi dediğimiz ateşle 4 evladımız şehit oldu. Çok sıcak bir gündü. Kalktık hemen oraya gittik. Aileleri vakarlıydı, gözlerinde mağlubiyet yoktu. Allah'a teslimiyet ve buna karşı bir vakar vardı. Çocuklar babasız, eşler kocasız kalmıştı. Dün arkadaşlarımız intikamlarını aldılar. Hem de uzun zamandır oraya kök söktüren bir adamın da gereğini yerine getirdiler. Saat sabah 09.45'de bunları hissettik, buradalar dediler, bir iki yere takviyeyle etrafını çevirdiler ve geriğini yerine getirdiler. Akşamleyin ailelerin bir kısmıyla konuştum. '2 aydır gözümüze uyku girmiyor. Devletimize inancımız tamdı bu gece rahat uyuyacağız' dediler. Biz, böyle bir milletiz."

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından kaymakam adayları kura çekti. Bazı kaymakam adaylarının kuralarının çocukları tarafından çekildiği görülürken, aileler de heyecanla kuradan çıkacak yeri bekledi.