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O terörist Şam'da eğitim almış

Tunceli'nin Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen, 4 milyon lira ödüllü 'Kırmızı' listede aranan Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan isimli teröristin, 1997 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da eğitim aldığı ortaya çıktı.

O terörist Şamda eğitim almış

06 Nisan 2018 12:00
O terörist Şam'da eğitim almış - Tıkla İzle

Tunceli Valiliği, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Jandarma Komutanlığının koordinasyonuyla Pülümür ilçesi kırsalında yapılan operasyonda İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 4 milyon lira ödüllü 'Kırmızı' listede aranan Panzer Kemal kod adlı Muş-1978 doğumlu Medeni Sayılgan, Gri listede yer alan Soro Amed kod adlı Mehmet Reber Çetin, Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt'in aralarında bulunduğu 7 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı.

Öldürülen terörist grubunun içerisinde yer alan kırmızı listedeki Sayılgan'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 askerin, 2 trafik polisinin ve bir teğmen eşinin şehit edilmesi olayları ile 16 ayrı terör suçunu işlediği belirlenirken, detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Muş'un Korkut nüfusuna kayıtlı kırmızı listedeki teröristin,1992 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 1993 yılında sözde Garzan eyaleti olarak adlandırdıkları bölgede bir askeri panzere saldırı gerçekleştirdiği için o ismi aldığı ortaya çıktı.

Şam'da eğitim almış, HPG Askeri konsey üyesi olmuş

40 yaşındaki teröristin 1997 yılında Suriye'nin başkenti Şam'a giderek terör örgütü PKK'nın siyasi eğitimini aldığı, ardından örgütün eylemlerini gerçekleştirdiği HPG'de yer alarak sözde askeri konsey üyesi olduğu belirlendi. Çok sayıda eyleme katılan azılı teröristin, ilk önce Batman ve Bitlis'in tamamı, Siirt'in Baykan, Şirvan, Kurtalan ilçelerinin bir kısmı ile Van'ın Bahçesaray, Hizan, Gevaş ilçelerini kapsayan alanın sözde sorumlusu olduğu 2014 yılından itibaren ise sözde Erzurum eyalet sorumluluğuna getirildiği ortaya çıktı.
MİT'in başarılı çalışması sonucu teröristlerin Pülümür ilçesi kırsalında yerin altındaki sığınaklarının nokta olarak tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin bölgeyi tamamen çevirdiği öğrenildi. Yaklaşık 24 saatlik titiz bir operasyon sonucu teröristlerden 4'ü sığınak dışında, 3'ünün ise sığınak içerisinde etkisiz hale getirildiği öğrenildi.  

Fatma Çıray

 

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