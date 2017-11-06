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O terörist tutuklandı

Giresun'un Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası kırsalında 24 Ekim günü yakalandığı açıklanan PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan 14 gün süren sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

O terörist tutuklandı

06 Kasım 2017 15:28

Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya yaylası kırsalında 24 Ekim günü aç kalınca yerleşim yerine kadar inen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mustafa Tolucan’ın Giresun İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu 14 günün sonunda tamamlandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Tolucan savcılık sorgusunun ardından Dereli ilçesinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Bölücü terör örgütü üyesi Tolucan’ın ifadeleri doğrultusunda Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyünde karı-koca çift PKK’ya yardım ve yataklık iddiasıyla çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 

Resul Yanbul

 

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