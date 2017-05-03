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O teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı

Şırnak'taki teröristleri yöneten 'Zeryan Amed' kod adlı Ayşe Kaçar ve 'Axin Dicle' kod adlı Derya Karahan'ın Duran Kalkan'la çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

O teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı

03 Mayıs 2017 09:57

Şırnak'taki teröristleri yöneten 'Zeryan Amed' kod adlı Ayşe Kaçar ve Cizre'deki çatışmaları yöneten 'Axin Dicle' kod adlı Derya Karahan'la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İki teröristin terör örgütü üyeliğinden cezaevine girdiği, çıktıktan sonra da Kandil'e gittiği öğrenildi. Teröristlerin çözüm sürecinin sabote edilmesi ardından başlatılan sözde özerklik eylemleri kapsamında, sözde PKK Yürütme Komitesi üyesi 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan tarafından Şırnak ve Cizre'ye hendek çatışmalarına öncülük etmek için yollandıkları belirlendi.

İki teröristin, Duran Kalkan'la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Terörist Derya Karahan'ın kardeşi 'Mahir Dicle' kod adlı Hasan Karahan'ın da 2012'de Diyarbakır kırsalındaki bir operasyonda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.

Kalkan'ın adı örgüt içindeki kadınlarla kurduğu ilişki nedeniyle daha önce de sık sık gündeme gelmişti.

KAYNAK: SABAH 


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