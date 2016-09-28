Malezya Havayolları’nın 17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı 2014 yılının Temmuz ayında Amsterdam- Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Ukrayna’nın doğusunda düşürülmüştü. Uçakta bulunan 298 kişiden kurtulan olmamıştı. Hollanda, Avustralya, Belçika, Ukrayna ve Malezyalı savcılardan oluşan Ortak Soruşturma ekibi (JIT), yürüttükleri soruşturmanın sonuçlarını bugün kamuoyu ile paylaştı. Savcılar, uçağın BUK füzesi ile vurulduğu ve füzenin Ukrayna’nın Rus yanlıları kontrolündeki bölgeden ateşlendiğini açıkladı. Savcılar, füzenin Rusya’dan Ukrayna’ya getirildiğini ve uçak düşürüldükten sonra da Rusya’ya geri götürüldüğünü açıkladı.

Kazada yeğenini kaybeden Robby Oehler, “Savcılar, bize BUK vizesinin nasıl getirildiğini ve kanıtların telefon kayıtları, fotoğraflar, görüntülerden elde ettiklerini söylediler” dedi. Oehler, savcıların füzenin Ukrayna’nın Rus yanlıları tarafından kontrol edilen bölgeden atıldığını aktardığını dile getirdi.