Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » O uçağı vuran füze Rus bölgesinden ateşlenmiş

O uçağı vuran füze Rus bölgesinden ateşlenmiş

2014 yılında Amsterdam-Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Ukrayna’nın doğusunda MH17 uçağını düşüren füzenin Ukrayna’nın Rus yanlıları kontrolündeki bölgeden ateşlendiği kaydedildi. Füzenin, uçağın düşürülmesinin ardından Rusya’ya geri götürüldüğü belirtildi.

O uçağı vuran füze Rus bölgesinden ateşlenmiş

28 Eylül 2016 15:53

Malezya Havayolları’nın 17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı 2014 yılının Temmuz ayında Amsterdam- Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Ukrayna’nın doğusunda düşürülmüştü. Uçakta bulunan 298 kişiden kurtulan olmamıştı. Hollanda, Avustralya, Belçika, Ukrayna ve Malezyalı savcılardan oluşan Ortak Soruşturma ekibi (JIT), yürüttükleri soruşturmanın sonuçlarını bugün kamuoyu ile paylaştı. Savcılar, uçağın BUK füzesi ile vurulduğu ve füzenin Ukrayna’nın Rus yanlıları kontrolündeki bölgeden ateşlendiğini açıkladı. Savcılar, füzenin Rusya’dan Ukrayna’ya getirildiğini ve uçak düşürüldükten sonra da Rusya’ya geri götürüldüğünü açıkladı.

Kazada yeğenini kaybeden Robby Oehler, “Savcılar, bize BUK vizesinin nasıl getirildiğini ve kanıtların telefon kayıtları, fotoğraflar, görüntülerden elde ettiklerini söylediler” dedi. Oehler, savcıların füzenin Ukrayna’nın Rus yanlıları tarafından kontrol edilen bölgeden atıldığını aktardığını dile getirdi.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!