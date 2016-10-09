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O vatandaşı PKK’lılar katletmiş

Diyarbakır-Silvan karayolunda önceki gün vahşice öldürüldükten sonra yol kenarına atılan evli ve 1 çocuk babası Orhan Bilekçiler’in cinayetini, terör örgütü PKK mensuplarının işlediği ortaya çıktı.

O vatandaşı PKKlılar katletmiş

09 Ekim 2016 11:03

Olay, önceki gün Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bir cesedin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesedi, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderdi. Adlı tıp kurumunda yapılan incelemenin ardından cenazenin Silvan nüfusuna kayıtlı Orhan Bilekçiler’e ait olduğu tespit edildi. Bilekçiler’in cenazesi daha sonra yapılan işlemlerin ardından aileye verildi. Aile, cenazeyi ilçenin Karabehlülbey mezarlığında defnetti.

PKK SOSYAL MEDYADA CİNAYETİ PAYLAŞTI

Evli ve 1 çocuk babası olan Bilekçiler’in cinayetini ise terör örgütü PKK mensupların işlediği ortaya çıktı. Cinayeti işledikten sonra PKK’lı teröristler, kendilerine ait olan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında da bunu paylaştı. Bilekçiler, terör örgütü PKK’nın ilçede açtığı hendek ve kurduğu barikatlara tepki göstermiş ve bunları yapanlarla tartışmıştı.

Polis ve jandarmanın olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturması sürüyor.

Etiketler: diyarbakır, silvan


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