'O videoları Putin’e gönderdim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Cuma namazı çıkışında TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Konuşmasına Miraç Kandili’ni tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Miracınızın barışa vesile olmasını diliyoruz. İnsanlığın birliği, beraberliği, kurtuluşuna vesile olsun diyoruz. Milletimizin birliği beraberliği çok önemli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüşmesinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye’deki gelişmeleri ele aldık. Suriye’de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşürken, üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını, barışın tesisi ile birlikte bölgede özellikle yaşanan trajedinin sona ermesi konusunda taleplerimiz oldu. Son dönemde Doğu Guta’daki gelişmeler, ardından Duma’daki gelişmeler gerçekten can yakıcı. Bunlar bir felaket tablosuydu. Video çekimleri vardı. Video çekimlerini özellikle Sayın Putin’in özel temsilcisiyle görüştüm bunları verdim. Sadece telefonla süreci değerlendirmedik. Gelen özel temsilcisiyle bunları konuştuk. Sayın Trump’la da bu konuyu etraflıca ele aldık.

Bu görüşmede kendilerinin sürece yönelik olay yaklaşımlarını söylerken, kimyasal silahların kullanılması noktasında sürece dair koalisyon güçlerinin tutumunun olumlu olduğunu, bizim de kimyasal silahlara karşı tutumumuzun çok çok kararlı olduğunu söyledik. Gerek BM’de gerek bizim yaptığımız açıklamalarda kimyasal silahlar konusunda çok sert tutumumuz var. Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı zemine oturuyor olsa da biz bunu değerlendirirken, konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız .Kimyasal silahlarla mı konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan öldürülüyor. Kimyasal silahlarla ölümler fecaat, felaket. Ancak konvansiyonel silahlarla, varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt edilmiyor, acımasızca öldürülüyor. Başta ABD, Rusya olmak üzere koalisyon güçlerinin hassasiyet istiyoruz. Son günlerdeki gelişmelerde sanki havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmeler devam ediyor. Meseleyi barışla noktalamak havayı yumuşatmak" dedi.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’nin kuzeyinde Afrin başlıklı olmak üzere daha önce Fırat Kalkanı Harekatı’yla gelinen sürece kararlı bir şekilde yürüyoruz. Gerek içerideki olan teröristlerle gerek Kuzey Irak’taki teröristlerle olan mücadele devam ediyor. Zaho’da, Hakurk’ta devam ediyor, edecek. Bizim mücadelemiz kesinlikle teröristlerle mücadele. Bir işgal hareketi değildir. Bunu da Batı’nın bilmesi lazım" dedi.

Metin Başar