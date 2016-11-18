Diğer
Kategoriler

Obama, Almanya’dan ayrıldı

ABD Başkanı Barack Obama veda turu kapsamında geldiği Berlin’de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı.

Obama, Almanyadan ayrıldı

18 Kasım 2016 17:17

Ocak ayında görevi Donald Trump’a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obamai veda turu kapsamında Yunanistan ve Almanya’yı ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Obama bugün de Avrupalı liderlerle görüştü. Obama, Federal Başbakanlık binasında Merkel’in ev sahipliğinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile mini zirvede buluştu. Zirvede Avrupa'nın güvenliği ive NATO'nun Avrupa'daki rolü, Ukrayna krizi, Ortadoğu'daki gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu ve ABD'nin seçim sonuçları ele alındı.  Görüşmenin ardından liderler öğle yemeği yiyen Obama, ziyaretini tamamlayarak, Berlin Tegel Havalimanında bulunan Air Force One uçağı ile ülkeden ayrıldı.
 

Etiketler: ABD Başkanı Barack Obama, Air Force One


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!