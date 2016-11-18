Ocak ayında görevi Donald Trump’a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obamai veda turu kapsamında Yunanistan ve Almanya’yı ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Obama bugün de Avrupalı liderlerle görüştü. Obama, Federal Başbakanlık binasında Merkel’in ev sahipliğinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile mini zirvede buluştu. Zirvede Avrupa'nın güvenliği ive NATO'nun Avrupa'daki rolü, Ukrayna krizi, Ortadoğu'daki gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu ve ABD'nin seçim sonuçları ele alındı. Görüşmenin ardından liderler öğle yemeği yiyen Obama, ziyaretini tamamlayarak, Berlin Tegel Havalimanında bulunan Air Force One uçağı ile ülkeden ayrıldı.

