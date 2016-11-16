Görev süresinin bitimine sayılı haftalar kala Avrupa’ya veda turuna çıkan ABD Başkanı Barack Obama, dün geldiği Atina’da temaslarına devam ediyor. Obama, Atina ziyaretinin ikinci gününde şehrin önemli tarihi yerlerinden biri olan Akropolis’i gezdi. Spor kıyafeti ile dikkat çeken Obama, Akropolis hakkında bilgi aldı. Akropolis, Obama’nın gezisi nedeniyle bugün halkın ziyaretine kapatıldı.

Obama, Atina’daki temasları kapsamında dün Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, ardından da Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile bir araya gelmişti. Obama ve Çipras, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

ABD Başkanı Obama, Bill Clinton’ın ardından Yunanistan’ı ziyaret eden ilk başkan oldu.