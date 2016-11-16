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Obama Antik Acropolis’i gezdi

ABD Başkanı Barack Obama, veda turunun ilk ayağı olan Atina’daki temasları kapsamında Akropolis’i gezdi.

Obama Antik Acropolisi gezdi

16 Kasım 2016 14:15
Obama Antik Acropolis’i gezdi - Tıkla İzle

Görev süresinin bitimine sayılı haftalar kala Avrupa’ya veda turuna çıkan ABD Başkanı Barack Obama, dün geldiği Atina’da temaslarına devam ediyor. Obama, Atina ziyaretinin ikinci gününde şehrin önemli tarihi yerlerinden biri olan Akropolis’i gezdi. Spor kıyafeti ile dikkat çeken Obama, Akropolis hakkında bilgi aldı. Akropolis, Obama’nın gezisi nedeniyle bugün halkın ziyaretine kapatıldı.

Obama, Atina’daki temasları kapsamında dün Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, ardından da Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile bir araya gelmişti. Obama ve Çipras, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

ABD Başkanı Obama, Bill Clinton’ın ardından Yunanistan’ı ziyaret eden ilk başkan oldu.


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