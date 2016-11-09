Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Obama: 'Bizler şimdi ülkenin başarısı için bir araya gelmeliyiz'

Obama: 'Bizler şimdi ülkenin başarısı için bir araya gelmeliyiz'

ABD Başkanı Obama, 45. başkanlık yarışını kazanan Trump’ın zaferinin ardından açıklama yaptı.

Obama: Bizler şimdi ülkenin başarısı için bir araya gelmeliyiz

09 Kasım 2016 21:44

Seçim sonucunun ardından başarılı bir geçiş olmasını istediklerini belirten Obama, "Hillary’nin bu yarışa katılması çok önemliydi. O inanılmaz bir New York senatörüydü. Onunla daha çok gurur duyamazdım" dedi.

Herkesin ABD için en iyisini istediğini söyleyen Obama, "Bizler şimdi ülkenin başarısı için bir araya gelmeliyiz. Başarılı bir geçiş olmasını istiyoruz. Birlik olup ülkeyi yönetmek istiyoruz. Bugün ekibimize şunu söyledim. Başınızı dik tutun. Mesele bu seçimde kazanıp kazanmama değil. İstediğimiz bugünkü noktaya gelebilmekti" dedi.

Gençlere cesaretlerini korumaları konusunda tavsiyede bulunan Obama, "Sakın şüpheci olmayın. Bir fark yaratamayacağınızı düşünmeyin. Ve siyaset böyle bir şey kimi zaman. Kaybedersek hatalarımızdan ders çıkartıyoruz. Önemli olan şu, hep ileriye doğru gidiyoruz. 240 senedir bizim ülkemiz böyle ilerledi" diye konuştu.

Etiketler: Obama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!