Seçim sonucunun ardından başarılı bir geçiş olmasını istediklerini belirten Obama, "Hillary’nin bu yarışa katılması çok önemliydi. O inanılmaz bir New York senatörüydü. Onunla daha çok gurur duyamazdım" dedi.

Herkesin ABD için en iyisini istediğini söyleyen Obama, "Bizler şimdi ülkenin başarısı için bir araya gelmeliyiz. Başarılı bir geçiş olmasını istiyoruz. Birlik olup ülkeyi yönetmek istiyoruz. Bugün ekibimize şunu söyledim. Başınızı dik tutun. Mesele bu seçimde kazanıp kazanmama değil. İstediğimiz bugünkü noktaya gelebilmekti" dedi.

Gençlere cesaretlerini korumaları konusunda tavsiyede bulunan Obama, "Sakın şüpheci olmayın. Bir fark yaratamayacağınızı düşünmeyin. Ve siyaset böyle bir şey kimi zaman. Kaybedersek hatalarımızdan ders çıkartıyoruz. Önemli olan şu, hep ileriye doğru gidiyoruz. 240 senedir bizim ülkemiz böyle ilerledi" diye konuştu.