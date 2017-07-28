Obama Care sisteminin kaldırılması ABD Senatosu'nda reddedildi

Aralarında John McCain’in de bulunduğu en az üç Cumhuriyetçi senatör kanunun kaldırılmasına karşı oy kullandı. Kanunun kaldırılmasına karşı oy kullanan senatörlerin McCain, Susan Collins ve Lisa Murkowski olduğu kaydedildi. Başkan Donald Trump bu üç senatör için "Amerikan halkını yıktı" dedi.

Obama Care sistemini kaldırma teşebbüsünün üçüncü defa başarısız olduğu belirtildi.

Kongre Bütçe Ofisine göre sağlık sisteminin kaldırılmasıyla, sigorta primleri yüzde 20 artacak ve 16 milyon kadar Amerikalı sağlık sigorta kapsamından çıkmış olacaktı.

Obama sağlık sisteminin kaldırılmasının lehine kullanılan oy sayısı 49, sistemin kalkması için kullanılan oy sayısının 49’da kaldığı belirtildi. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell sonucu hayal kırıcı bir an olarak niteledi.

Demokratlardan Senatör Chuck Schumer partisinin milyonlarca insanın sağlık sigorta kapsamında kalmasını sağlayarak onları rahatlattığını söyledi.