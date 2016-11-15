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Obama, Çipras ile görüştü

ABD Başkanı Barack Obama, veda turunun ilk ayağı olan Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Obama, Çipras ile görüştü

15 Kasım 2016 16:31

ABD Başkanı Obama, veda turunun ilk ayağı olan Atina’da temaslarına devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi. Başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede heyetler de hazır bulundu. Görüşmede Çipras, sadece Yunanistan için değil bölge için kritik bir zamanda ziyaretin gerçekleştirildiğini kaydederek; güvenlik, mülteci ve ekonomik krizlerle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Obama’nın son resmi ziyaretinin ilk durağı olarak Yunanistan’ı seçmesinin büyük bir onur olduğunu ve bu ziyarette Avrupa’ya uluslararası topluma önemli mesajlar verileceğini dile getirdi. Yunanistan ve Yunan halkının demokrasi, eşitlik, özgürlük ve insan hakları değerlerini savunduğunu bildiren Çipras, Kıbrıs konusunda da bir çözüm beklentisinde olduklarını belirtti.
Obama ise Yunan halkına, hükümetine bir kez daha teşekkür ederek, Çipras’ı zor dönemlerde ilerleme kaydettiği için tebrik etti. Mülteci krizi konusunda Yunan halkının gösterdiği olumlu tutum noktasında da memnuniyetini dile getiren Obama, Yunanistan, Türkiye ve diğer tarafların Kıbrıs konusunun çözümünde desteklenmesi gerektiğini bildirdi.
 

Etiketler: ABD Başkanı Barack Obama


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