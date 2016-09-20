New York kentinde gerçekleştirilen 71. BM Genel Kurulu görüşmelerine ’ABD Başkanı’ sıfatıyla son kez katılan Obama, ’terörle mücadele’ ’mülteci sorunu’, ’Ortadoğu’daki durum’ konularına değindi. Obama, Filistin-İsrail meselesiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiğine işaret eden Obama, “Filistinlilerin İsrail’in meşru devlet yapısını tanıması ve kışkırtmalarından vazgeçmeleri halinde İsrailliler ve Filistinliler daha iyi durumda olacak. Ancak İsrail de, Filistin topraklarını sonsuza kadar işgal edemeyeceğinin farkına varmalı” dedi.