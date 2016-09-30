Çarşamba günü ölen İsrail’in eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres için cenaze töreni düzenleniyor. Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu katıldığı törende Prens Charles, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere’nin esi Başbakanı David Cameron, Hollande Başbakanı Mark Rutte, Bill Clinton da yer aldı. Barack Obama ve bazı liderlerin, törende Musevi takkesi olan kipa giydikleri görüldü.