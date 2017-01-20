Washington’da bugün Barack Obama’nın Başkanlık görevini Donald Trump’a devretmesiyle tarihi bir gün yaşandı. Kongre’de düzenlenen törende yemin eden Trump, “İlk Önce ABD” mesajlarını verdiği konuşmasının ardından resmen ABD Başkanı oldu. Trump’ın konuşmasını dinleyen Obama, törenin ardından eşi Michelle Obama ile Kongre Binası’ndan ayrıldı. Kongre Binası’nın dışında kadar Donald Trump ve eşi Melaine Trump’ın eşlik ettiği Barack Obama ve eşi Michelle Obama, askeri helikopterle Washington’dan ayrıldı.