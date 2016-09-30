ABD Başkanı Barack Obama, Çarşamba günü ölen eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in cenaze töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Peres için “Sevgili Dostum” ifadesini kullanan Obama, “Siyonist inancın merkezinde adalet ve umudun olduğunu gösterdi” dedi. Konuşması sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a cenaze törenine katıldığı için teşekkür eden Obama, Mahmud Abbas’ın cenaze törenine katılmasının geçmişte denenen ancak sonu gelmeyen barış için de bir ümit kaynağı olduğunu kaydetti. Şimon’un bir grup insanın diğerlerini canavarlaştırdığını küçük yaşlarda gördüğünü vurgulayan Obama, “Bu burum, Şimon’u zorluklara hazırladı ve tehditlere karşı dikkatli bir hale getirdi. Ancak, bu durum onun kalbini katılaştırmadı” ifadelerini kullandı.

Peres’in İsrail’in kurulması için verdiği emeğe değinen Obama, katkılarının her zaman hissedildiğini aktardı.