New York kentinde gerçekleştirilen 71. BM Genel Kurulu görüşmelerine 'ABD Başkanı' sıfatıyla son kez katılan Obama, Genel Kurul’da uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Toplumların bilinmezlik, huzursuzluk ve savaşla dolu olduğunu ifade ede Obama, “Muazzam gelişmeye rağmen, kurumlara olan güveni kaybettik, yönetmek zorlaştı ve milletler arasındaki tansiyon daha çabuk yükselmeye başladı” ifadelerini kullandı. “Hepimizin seçimlerle karşı karşıya kaldığını kabul ediyorum” diyen Obama, “Daha iyi bir işbirliği ve entegrasyon modeli ile hızla ilerlemeyi seçebiliriz ya da keskin bir şekilde bölünmüş dünya içine çekilebiliriz. Bugün size, ileriye gitmeyi ve geriye bakmamayı tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki duruma da değinen Obama, hiçbir askeri çözümün diplomasiyle kazanılacak başarının yerini tutamayacağını ileri sürerek, “Suriye’de askeri çözüm olamaz” dedi.