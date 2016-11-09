ABD’de merakla beklenen başkanlık seçimleri Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlandı. Seçimden Trump’ın galip çıkmasıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in tebrik mesajlarının ardından ABD Başkanı Barack Obama da Trump’ı tebrik etti. Obama, görev geçişini görüşmek üzere Trump’ı Beyaz Saray’a davet etti.

Hilary Clinton’ı da arayan Obama’nın seçim sonucuyla ilgili açıklamada bulunacağı bildirildi.