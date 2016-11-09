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Obama, Trump’ı Beyaz Saray’a davet etti

ABD Başkanı Barack Obama, başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Donald Trump’ı tebrik ederek görev geçişiyle ilgili görüşmek üzere Beyaz Saray’a davet etti.

Obama, Trumpı Beyaz Saraya davet etti

09 Kasım 2016 17:01

ABD’de merakla beklenen başkanlık seçimleri Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlandı. Seçimden Trump’ın galip çıkmasıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in tebrik mesajlarının ardından ABD Başkanı Barack Obama da Trump’ı tebrik etti. Obama, görev geçişini görüşmek üzere Trump’ı Beyaz Saray’a davet etti.
Hilary Clinton’ı da arayan Obama’nın seçim sonucuyla ilgili açıklamada bulunacağı bildirildi. 


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