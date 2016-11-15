ABD’de görevinin son bulmasına aylar kalan Barack Obama, veda turuna başladı. Turun ilk durağı olan Atina’ya gelen Barack Obama’yı, havalimanında Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos karşıladı. Karşılama kıtasını selamlayan Obama’ya daha sonra Yunan yetkililer tanıtıldı. Havalimanında bekleyen gazetecilere de el sallayan Obama daha sonra özel aracına binerek havalimanından ayrıldı.

Obama, Atina’daki temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Alexis Çipras ile bir araya gelecek. Obama’nın Çipras ile gerçekleştireceği görüşmede, mülteci krizi ve Yunanistan’ın borcunun ele alınması bekleniyor.

Obama’nın ziyareti nedeniyle Atina’daki güvenlik de üst düzeye çıkarıldı. Kentte trafik akışı değiştirildi, park yasakları getirildi, metronun merkezi durakları kapatıldı, kent merkezinde her türlü gösteriler de yasaklandı.

