ABD Başkanı Barack Obama, devam ettiği veda turu kapsamında Yunanistan ve Almanya’nın ardından son durağı olan Peru’ya geldi. Berlin’den ayrılarak Peru’ya doğru hareket eden Air Force One uçağı yakıt ikmali için Portekiz’e iniş yaptı. Daha sonra Peru’nun başkenti Lima’ya gelen Obama havalimanında Peru Cumhurbaşkanı Mercedes Araoz tarafından karşılandı. Obama. temasları kapsamında bugün Peru Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kuczynski ile görüşecek. Belediye Sarayı’nda Perulu gençlerle de görüşecek olan ABD Başkanı Obama’nın, yarın Asyalı liderlerle Ekonomik Zirve’ye katılacak.

Washington’a dönmeden önce Avustralya lideri ile bir araya Obama’nın pazartesi sabah saatlerinde Beyaz Saray’a ulaşması bekleniyor.