Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Obama’dan gözyaşları içinde veda konuşması

Obama’dan gözyaşları içinde veda konuşması

ABD Başkanı Barack Obama, gerçekleştirdiği veda konuşmasında demokrasi vurgusu yaptı. Zaman zaman gözyaşlarına da engel olamayan Obama, “Demokrasiyi ne zaman hafife alırsak o zaman tehdit altında sayılırız” dedi.

Obamadan gözyaşları içinde veda konuşması

11 Ocak 2017 16:28
Obama’dan gözyaşları içinde veda konuşması - Tıkla İzle

20 Ocak’ta görevi Donald Trump’a devretmeye hazırlanan Barack Obama, veda konuşmasını Chicago eyaletinde bulunan McCormick Place’de gerçekleştirdi. Obama’nın zaman zaman gözyaşlarına engel olamadığı veda konuşmasında eşi Michelle Obama, kızı Malia, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da hazır bulundu. Vatandaşlarına seslenen Obama, ABD’lilere demokrasiyi savunmaları çağrısında bulundu. Obama, neredeyse alınan tüm önlemlerle ABD’nin 8 yıl önce görevi devraldığından daha iyi, daha güçlü bir yer olduğunu kaydetti. “Demokrasi, onu ne zaman hafife alırsak o zaman tehdit altında sayılır” diyen Obama, kendisini dinlemeye gelen kalabalığın “5 yıl daha “ isteklerine “Bunu yapamam” diyerek yanıt verdi. Donald Trump’ın Müslümanların ABD’ye girişinin geçici olarak yasaklanması ifadelerine değinen Barack Obama, “Müslüman Amerikalılara karşı yapılan ayrımcılığı reddediyorum” açıklamasını yaptı.

Demokrasinin tek düzelik gerektirmediğini ifade eden Obama, “Kurucularımız tartıştılar ve anlaşmaya vardılar. Bizden de aynı şeyi yapmamızı bekliyorlar. Ancak, demokrasinin temelinde dayanışmanın olduğunu biliyorlardı” ifadelerini kullandı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç